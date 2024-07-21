Удостоверение многодетной семьи Ленобласти можно оформить онлайн

В Ленобласти многодетные семьи теперь могут получить удостоверение в электронном виде через региональный портал госуслуг.

Подать заявление может один из родителей многодетной семьи, имеющий прописку или постоянную регистрацию на территории Ленобласти. Для подачи заявления потребуются следующие документы: удостоверение личности, СНИЛС всех членов семьи, свидетельства о рождении и смерти детей, если такие есть, свидетельства о браке и разводе, свидетельства об установлении отцовства, если есть, справка из образовательной организации для детей от 18 до 23 лет и фотография обоих или единственного родителя размером 3х4 в формате JPEG.

Вам будет интересно В Петербурге маткапитал будут выдавать после рождения третьего и последующих детей Власти Петербурга внесли изменения в городской закон о региональном материнском капитале. Теперь его будут предоставлять также при рождении или усыновлении третьего... 18.07.2024 107

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте Центра социальной защиты населения области.