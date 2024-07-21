В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину

В Петербурге около одного из ночных клубов девушка отправила в нокаут назойливого поклонника.
Видео: Мэш на Мойке
Она рассказала паблику «Мэш она. Мойке», что инцидент произошел в июне. Она один раз гуляла с молодым человеком, но он стал слишком назойлив. В тот день девушка отмечала день рождения, поклонник нагло ворвался на празднование, начал хватать за руки и вести себя неподобающе.
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