В футбольном клубе Бразилии перепутали Медведевых

Вице-президент бразильского футбольного клуба «Фламенго» Маркос Браз перепутал председателя правления «Зенита» Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.

Маркос Браз рассказывал о переговорах по трансферу бразильского полузащитника Клаудиньо и заявил, что вторую сторону представлял человек, который «был президентом России».

«Так что мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и статуса», – добавил Маркос Браз

Александр Медведев является председателем правления «Зенита» с 2019 года. Дмитрий Медведев был президентом России в 2008-2012 годах. На момент подготовки публикации занимает пост заместителя председателя Совета безопасности.