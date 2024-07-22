В футбольном клубе Бразилии перепутали Медведевых

Вице-президент бразильского футбольного клуба «Фламенго» Маркос Браз перепутал председателя правления «Зенита» Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.
Маркос Браз рассказывал о переговорах по трансферу бразильского полузащитника Клаудиньо и заявил, что вторую сторону представлял человек, который «был президентом России».
«Так что мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и статуса», – добавил Маркос Браз
Александр Медведев является председателем правления «Зенита» с 2019 года. Дмитрий Медведев был президентом России в 2008-2012 годах. На момент подготовки публикации занимает пост заместителя председателя Совета безопасности.
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