Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия»

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло на 124-м км трассы А-181 «Скандинавия» недалеко от посёлка Гаврилово в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, водитель Kia Rio, ехавший в сторону Петербурга, на «встречке» столкнулся с грузовиком Renault Premium, который по инерции наехал на стоящий «КамАЗ».

Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» скандинавия, ДТП
Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» скандинавия, ДТП
Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» скандинавия, ДТП
Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» скандинавия, ДТП
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей 2017 и 2014 годов рождения. Всех госпитализировали, водителей Kia и Renault – в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

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Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» скандинавия, ДТП
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