Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия»

Серьезное ДТП произошло на 124-м км трассы А-181 «Скандинавия» недалеко от посёлка Гаврилово в Выборгском районе Ленобласти.
Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, водитель Kia Rio, ехавший в сторону Петербурга, на «встречке» столкнулся с грузовиком Renault Premium, который по инерции наехал на стоящий «КамАЗ».
В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей 2017 и 2014 годов рождения. Всех госпитализировали, водителей Kia и Renault – в тяжелом состоянии. Проводится проверка.
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