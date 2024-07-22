Шестилетний мальчик, выпавший из окна гостиницы на Невском, умер в больнице

Шестилетний мальчик, который выпал из окна пятого этажа гостиницы на Невском проспекте в Петербурге, скончался в больнице.

Несчастный случай произошел вечером 21 июля. Ребенка незамедлительно госпитализировали, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы, ушиб легких, закрытую травму живота, разрыв печени.

Врачи до последнего боролись за жизнь мальчика, но мальчик скончался около 13:00 в воскресенье. Он является гражданином Саудовской Аравии.