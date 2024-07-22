Дополнительные «Ласточки» запустят из Петербурга до фестиваля в Рускеале

Дополнительные поезда «Ласточка» будут курсировать для музыкального фестиваля Ruskeala Symphony, который состоится 26 и 27 июля в горном парке «Рускеала».

Из Санкт-Петербурга 27 июля отправится скоростная «Ласточка» № 825 в 08:30 и прибудет в Рускеалу в 14:50. В обратном направлении поезд отправится в 23:40 и прибудет в город в 05:30 следующего дня.

Остановки предусмотрены на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала, Сортавала-Центр. Рейсы согласованы с программой фестиваля.