Дрозденко поставил на контроль подготовку Ленобласти к отопительному сезону

Как подчеркнул губернатор Ленобласти, отопление в регионе порой приходится включать уже в сентябре.

Подготовка к отопительному сезону в Ленобласти находится на контроле губернатора Александра Дрозденко. Глава региона уже дал ряд соответствующих поручений ресурсоснабжающим организациям.

У нас порой отопительный сезон начинается уже в сентябре, и важно быть к этому готовым. Ставлю задачу контролировать сроки подготовки ресурсоснабжающих организаций и увеличение числа поселений, получивших паспорта готовности к отопительному сезону

На данный момент наибольший уровень готовности к холодам имеют электроснабжающие организации (54,5%), затем расположился ГУП «Леноблводоканал» (46%), следом идут газопроводы (39%), теплосети и котельные (32%).