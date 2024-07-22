Аграрии Ленобласти собрали первые в этом сезоне урожаи

Уже совсем скоро плодоовощная продукция, выращенная в Ленобласти, поступит на полки магазинов.

В Ленинградской области стартовал сбор первых урожаев плодоовощной продукции. Всего на данный момент получено 82 тонны ранней капусты, кабачков и свеклы, рассказали в Комитете по агропромышленному комплексу региона.

Прямо сейчас сбор урожая осуществляется во Всеволожском, Гатчинском, Кировском Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах.

Сперва овощи поставят на центральные базы Ленобласти, а уже оттуда поступят в магазины по всему региону.