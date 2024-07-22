Литва требует от ЕС ускорить работу над 15-м пакетом антироссийских санкций

При этом европейские чиновники осознают, что санкции против России не приносят желаемого эффекта.

Замглавы МИД Литвы Симонас Шатунас требует от стран Евросоюза как можно быстрее приступить к работе над очередными санкциями против России. Это будет уже 15-й по счету пакет ограничений.

Первая стратегия на сегодня — стратегия сдерживания России, мы должны наконец начать работу над 15-м пакетом санкций», — цитирует Шатунаса иностранные СМИ.