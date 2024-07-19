Евросоюз может ввести новый режим санкций против России — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Связано это якобы с киберугрозами, исходящими от России.

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить новый режим санкций против России. Ограничения могут быть введены в сентябре. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники, связано это с некими киберугрозами, исходящими от РФ.

Министры обсудят также киберугрозы России и санкционный режим, который может быть утвержден в сентябре, — указано в сообщении.

Тем временем Дональд Трамп не исключил ослабления санкций против России в случае победы на выборах президента США.

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