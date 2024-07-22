В Низино мужчина подорвался на мине, он решил распилить ее болгаркой

В Ломоносовском районе Ленобласти погиб мужчина при попытке распилить болгаркой снаряд времен Великой Отечественной войны.
Тело мужчины среди деревьев в 350 метрах от дороги в Низинском поселении нашел случайный прохожий. Под подбородком у погибшего была линейная рана, внутри которой был инородный предмет. В руке погибший что-то держал, при этом двух пальцев у него не было, сообщает 78.ru.
По предварительной информации, мужчина нашел минометную мину времен войны и попытался обрезать ее. В итоге боеприпас сдетонировал, мужчина погиб.
Вам будет интересно
В Петербурге задержали серийного грабителя, который нападал исключительно на пожилых женщин. Он выслеживал жертву, провожал ее до подъезда, а потом избивал...
16.07.2024 173