В Низино мужчина подорвался на мине, он решил распилить ее болгаркой

В Ломоносовском районе Ленобласти погиб мужчина при попытке распилить болгаркой снаряд времен Великой Отечественной войны.

Тело мужчины среди деревьев в 350 метрах от дороги в Низинском поселении нашел случайный прохожий. Под подбородком у погибшего была линейная рана, внутри которой был инородный предмет. В руке погибший что-то держал, при этом двух пальцев у него не было, сообщает 78.ru.

По предварительной информации, мужчина нашел минометную мину времен войны и попытался обрезать ее. В итоге боеприпас сдетонировал, мужчина погиб.