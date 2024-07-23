Человек получил ожоги при пожаре во Всеволожском районе

В экстренные службы 22 июля около 19:00 сообщили о пожаре в деревне Сарженка во Всеволожском районе. Огонь охватил дом.

Ликвидировать пожар выезжали дежурные смены 100-й и 147-й пожарных частей ПСС Агалатово.

При пожаре пострадал один человек. Его госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.