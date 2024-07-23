Человек получил ожоги при пожаре во Всеволожском районе

В экстренные службы 22 июля около 19:00 сообщили о пожаре в деревне Сарженка во Всеволожском районе. Огонь охватил дом.
Ликвидировать пожар выезжали дежурные смены 100-й и 147-й пожарных частей ПСС Агалатово.
При пожаре пострадал один человек. Его госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 1786