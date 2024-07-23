Продуктовый магазин сгорел во Всеволожском районе

В деревне Ненимяки Всеволожского района 22 июля около 05:30 загорелся продуктовый магазин. Одноэтажное здание полностью выгорело.

На месте происшествия работали дежурные смены 94 пожарно-спасательной части, а также 100 и 104 пожарных частей. С огнем боролись 12 человек и три спецмашины.

Площадь пожара составила 105 квадратных метров. Его удалось ликвидировать к 07:12. О пострадавших не сообщается.

Известно, что продуктовый магазин принадлежал 76-летнему индивидуальному предпринимателю, проживающему в Ненимяках. Обстоятельства происшествия устанавливаются.