В Ленобласти арестовали имущество бизнесмена после невыплаты зарплаты 14 подчиненным

В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело.
В Ленинградской области направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, не платившего своим 14 сотрудникам зарплаты на протяжении полугода. Общая задолженность составила более 1,2 миллиона рублей, сообщили в региональном СК.
В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 3 миллиона рублей. По результатам выполненных следственных действий обвиняемый вину в совершении данного преступления полностью признал и возместил причиненный ущерб работникам, — передает ведомство.
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