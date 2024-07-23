В Ленобласти арестовали имущество бизнесмена после невыплаты зарплаты 14 подчиненным

В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, не платившего своим 14 сотрудникам зарплаты на протяжении полугода. Общая задолженность составила более 1,2 миллиона рублей, сообщили в региональном СК.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 3 миллиона рублей. По результатам выполненных следственных действий обвиняемый вину в совершении данного преступления полностью признал и возместил причиненный ущерб работникам, — передает ведомство.