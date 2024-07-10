Медведев возмутился разницей в зарплатах у инженеров и курьеров

Зампред Совбеза РФ считает, что уровень дохода у инженеров не может быть ниже, чем у доставщиков.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возмутился нынешней ситуацией с оплатой труда в отдельных сферах. В частности, политик считает, что зарплаты инженеров не могут ниже, чем у курьеров в службах доставки.
Промелькнула [фраза], что оплата труда курьера может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно. При том что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются «служебными» функциями, тем не менее это не нормальная ситуация, — цитирует Медведева ТАСС.
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