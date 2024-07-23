На Солнце произошел выброс темной плазмы: ожидается магнитная буря уровня G2

Космический шторм, по оценкам ученых, начнется 24 июля.
На Солнце зафиксировано редкое явление — выброс темной плазмы. Это может обернуться не только перебоями в работе энергетической инфраструктуры Земли, но и мощной магнитной бурей.
Согласно прогнозу лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возмущения в магнитосфере планеты начнутся 24 июля в шесть утра и продлятся до 15:00. Максимальная сила магнитной бури составит шесть баллов (G2).
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19.07.2024 162