На Солнце произошел выброс темной плазмы: ожидается магнитная буря уровня G2

Автор: Анастасия Щербакова
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Космический шторм, по оценкам ученых, начнется 24 июля.

На Солнце зафиксировано редкое явление — выброс темной плазмы. Это может обернуться не только перебоями в работе энергетической инфраструктуры Земли, но и мощной магнитной бурей.

Согласно прогнозу лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возмущения в магнитосфере планеты начнутся 24 июля в шесть утра и продлятся до 15:00. Максимальная сила магнитной бури составит шесть баллов (G2).

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Фото: лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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