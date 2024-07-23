Приговоренный к расстрелу в Беларуси немецкий наемник, воевавший за ВСУ, отказался обжаловать вердикт

Автор: Анастасия Щербакова
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Приговор иностранцу вступил в силу.

Гражданин Германии, приговоренный в Беларуси к смертной казни, не стал обжаловать приговор. Наемник обвиняется в шести уголовных преступлениях, в том числе подготовке диверсии на железной дороге.

Фигурант признан виновным по всем составам предъявленного обвинения. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание – исключительная мера… Фигурант не стал обжаловать приговор, он вступил в силу, — передает РИА Новости, ссылаясь на СМИ республики.
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