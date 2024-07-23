В водоеме Гатчины произошел разлив нефтепродуктов

Во вторник, 24 июля, в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что в водоем Гатчины произошел сброс нефтепродуктов.

Прибывшая на место дежурная смена ПСО Тосно обработали место разлива абсорбирующим веществом. После того как сорбент впитает все нефтепродукты, спасатели соберут его и утилизируют. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе ЛО.