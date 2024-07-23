Правительство Ленобласти и Выборгской епархией подписали новое соглашение о сотрудничестве

В день памяти Коневской иконы Божией Матери губернатор Ленобласти посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
Во время своего визита Александр Дрозденко подписал с Епископом Выборгским и Приозерским Варнавой соглашение о сотрудничестве, которое направлено на совместное усилие в работе по культурному и духовно-нравственному воспитанию граждан, реализации программ военно-патриотического воспитания, укреплению семейных ценностей, помощи участникам СВО.
Ежегодно в целях укрепления сотрудничества правительство Ленобласти и Выборгская Епархия проводят ряд совместных мероприятий. Так сегодня, 23 июля, Александр Юрьевич принял участие в божественной литургии в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы и совершил крестный ход на Коневский скит.