Правительство Ленобласти и Выборгской епархией подписали новое соглашение о сотрудничестве

В день памяти Коневской иконы Божией Матери губернатор Ленобласти посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь

Во время своего визита Александр Дрозденко подписал с Епископом Выборгским и Приозерским Варнавой соглашение о сотрудничестве, которое направлено на совместное усилие в работе по культурному и духовно-нравственному воспитанию граждан, реализации программ военно-патриотического воспитания, укреплению семейных ценностей, помощи участникам СВО.

«Мы живем в сложное время, когда испытывают не только нас, каждого, как человека, испытывают нашу страну. У нас пытаются отнять христианские православные ценности и нашу веру. Нам пытаются навязать абсолютно чужеродные взгляды. Но я уверен, что мы выстоим. Семья, Родина и вера — то, что нас всегда укрепляло на Руси», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Ежегодно в целях укрепления сотрудничества правительство Ленобласти и Выборгская Епархия проводят ряд совместных мероприятий. Так сегодня, 23 июля, Александр Юрьевич принял участие в божественной литургии в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы и совершил крестный ход на Коневский скит.