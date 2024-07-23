Фигурант дела о мошенничестве с захоронением отходов на полигоне «Северная Самарка» заключен в СИЗО

55-летний житель Всеволожска пытался ввести в заблуждение компанию и присвоить 10 миллионов рублей.

Прокуратура Ленинградской области поддержала ходатайство следственного комитета о задержании 55-летнего жителя Всеволожска Александра Мунтяну. Он обвиняется в крупном мошенничестве в сфере обращения с отходами.

Согласно материалам дела, в июле этого года обвиняемый в сговоре с неизвестными лицами провел встречи с руководителем одного из юридических лиц, работающих в сфере оказания услуг. Мунтяну обещал предоставить талоны на захоронение отходов на полигоне «Северная Самарка», хотя понимал, что сделать этого не сможет, введя руководителя организации в заблуждение. За свои услуги задержанный получил 10 млн рублей и намеревался их присвоить.

Ближайшие два месяца Мунтяну проведет в СИЗО. Обвиняемому инкриминируют ч.3 ст.30-ч.4 ст. 159 УК РФ.