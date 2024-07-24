На полицейского напали в Киришском районе

Мужчина бил стекла в доме и пытался его поджечь 22 июля около 19:50 в деревню Чирково Киришского района. Когда полицейские попытались задержать его, 46-летний местный житель напал на них.

Рукопашный бой закончился поражением злоумышленника, но ему удалось разбить нос старшему сержанту. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении задержанного составлен административный материал за мелкое хулиганство. Решается вопрос об уголовном деле о применении насилия в отношении представителя власти.