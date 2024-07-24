Ученые установили, когда у мужчин заканчивается детство и наступает зрелость

Автор: Сергей Агутин
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Ученые
Фото: Baltphoto.ru

Американские исследователи пришли к выводу, что психологическая зрелость у мужчин наступает после 40 лет.  

Ученые установили, что настоящая зрелость у мужчин наступает в возрасте 43 лет. Женщины становятся взрослыми до 32 лет. Это может быть одной из причин нестабильности семейных отношений и высокого уровня разводов.

Уровень «взрослости» определялся исследователями как наличие определенных социальных навыков и некоторых привычек.

Около 30 % женщин отметили, что порвали отношения с инфантильными мужчинами. А 80 % из них считают, что мужчины остаются детьми на всю жизнь.

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10.06.2024 1625
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