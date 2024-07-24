Пьяная драка закончилась убийством в Гатчинском округе. Преступник держался 10 лет

В парадной дома на улице Центральной в поселке Суйда Гатчинского округа 23 июля нашли труп 53-летнего жителя деревни Тяглино. На лбу мужчины криминалисты заметили ссадину.

В тот же день задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, в 2015 году судимый за жестокое избиение знакомого в ходе пьяной ссоры. Спустя почти 10 лет злоумышленник совершил аналогичное преступление.

Заведено уголовное дело. Злоумышленник помещен в изолятор.