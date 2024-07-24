Россия может получить новый рынок сбыта своей нефти

Индонезия впервые за 10 лет может закупить российское сырье.
Нефтегазовая компания Индонезии Pertamina заинтересована в закупках нефти из России. Как передают СМИ, первая за 10 лет поставка сырья может состояться в сентябре.
Предприятие намерено закупить нефть российских марок Urals и Sokol. При этом источники утверждают, что сделка состоится, только если РФ отгрузит сырье по $60 за баррель.
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