Россия может получить новый рынок сбыта своей нефти

Индонезия впервые за 10 лет может закупить российское сырье.

Нефтегазовая компания Индонезии Pertamina заинтересована в закупках нефти из России. Как передают СМИ, первая за 10 лет поставка сырья может состояться в сентябре.

Предприятие намерено закупить нефть российских марок Urals и Sokol. При этом источники утверждают, что сделка состоится, только если РФ отгрузит сырье по $60 за баррель.