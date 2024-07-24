Россия может получить новый рынок сбыта своей нефти

Автор: Анастасия Щербакова
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Индонезия впервые за 10 лет может закупить российское сырье.

Нефтегазовая компания Индонезии Pertamina заинтересована в закупках нефти из России. Как передают СМИ, первая за 10 лет поставка сырья может состояться в сентябре.

Предприятие намерено закупить нефть российских марок Urals и Sokol. При этом источники утверждают, что сделка состоится, только если РФ отгрузит сырье по $60 за баррель.

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07.06.2024 227
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