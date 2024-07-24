Кеннеди-младший не исключил революцию в США

Происходящие в стране события приближают риск государственного переворота, считает политик.

Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший предрек Америке революцию. Об этом политик написал в своих соцсетях.

В этой стране начнется революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на темные, регрессивные силы. Выбор за нами, — заявил Кеннеди-младший.