Кеннеди-младший не исключил революцию в США

Происходящие в стране события приближают риск государственного переворота, считает политик.
Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший предрек Америке революцию. Об этом политик написал в своих соцсетях.
В этой стране начнется революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на темные, регрессивные силы. Выбор за нами, — заявил Кеннеди-младший.
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22.07.2024 115