Украина может смириться с потерями территорий после избрания Трампа президентом США — СМИ

Также эксперты считают, что Киев под давлением Трампа согласится на нейтральный статус Украины.

Американские политологи не исключают, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет убедить Киев смириться с территориальными потерями и отказаться от вступления в НАТО. Об этом сообщает MSNBC, ссылаясь на экспертов.

Они (Трамп и Вэнс) выступают за скорейшее мирное соглашение, при котором Киев уступит России значительную территорию в случае необходимости и согласится на вечный «нейтралитет», — указано в сообщении.