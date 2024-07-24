На улицах Петербурга 25 июля будут действовать дорожные ограничения

Госавтоинспеция представила полную информацию о перекрытиях дорог в Северной столице.

Как сообщает ведомство, ограничения движения в Санкт-Петербурге будут связаны с репетициями Главного военно-морского парада.

Так, всего 25 июля с 9:00 до 14:00 в центре города будет временно ограничено движение транспорта на 27 участках.

Под запрет попадают такие объекты, как Дворцовый мост, Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проспект и проезд, Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста, Дворцовая набережная, Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Дворцовый проезд.

Также ограничения коснутся Невского проспекта от Адмиралтейского проспекта до улицы Садовой, Гороховой улицы от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта, Университетской набережной, Биржевой площади и прилегающих к ней проездов, Мраморного и Мошкова переулков, Литейного и Троицкого мостов, Благовещенского моста, а также Малой Морской улицы от Невского проспекта до Гороховой улицы.