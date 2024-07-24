Еще два добровольца из Ленинградской области получили статус ветеранов боевых действий

Количество добровольцев специальной военной операции из Ленинградской области, удостоенных почетного статуса, достигло 40 человек.
В Ленинградской области еще два добровольца СВО получили статус ветеранов боевых действий. Торжественное вручение удостоверений жителям Лодейнопольского и Бокситогорского районов состоялось в филиале фонда «Защитники Отечества».
Одним из новоиспеченных ветеранов стал Алексей, вернувшийся со спецоперации год назад. Уже через две недели после возвращения с фронта ленинградец приступил к работе. Теперь вместе со своей семьей ветеран сможет получить дополнительную государственную поддержку в связи с присвоенным статусом.
Фото: фонд "Защитники Отечества"
Фонд «Защитники Отечества» занимается сбором и отправкой документов бывших сотрудников ЧВК в комиссию Минобороны. Как пояснил руководитель филиала Сергей Галяев, этот процесс занимает определенное время, поскольку оборонное ведомство тщательно проверяет все материалы. Однако количество вручаемых удостоверений постепенно растет.
В целом по стране фонд передал в Минобороны уже более 25 тысяч комплектов документов для оформления статуса ветерана боевых действий сотрудниками ЧВК. Комиссия на данный момент приняла решение о выдаче свыше 10 тысяч удостоверений.