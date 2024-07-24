Еще два добровольца из Ленинградской области получили статус ветеранов боевых действий

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: фонд «Защитники Отечества»

Количество добровольцев специальной военной операции из Ленинградской области, удостоенных почетного статуса, достигло 40 человек.

В Ленинградской области еще два добровольца СВО получили статус ветеранов боевых действий. Торжественное вручение удостоверений жителям Лодейнопольского и Бокситогорского районов состоялось в филиале фонда «Защитники Отечества».

Одним из новоиспеченных ветеранов стал Алексей, вернувшийся со спецоперации год назад. Уже через две недели после возвращения с фронта ленинградец приступил к работе. Теперь вместе со своей семьей ветеран сможет получить дополнительную государственную поддержку в связи с присвоенным статусом.

Ждал с ноября. Через Светлану Юрьевну (координатора) подавали документы. Прошлым летом дали её контакты, теперь постоянно поддерживаем связь, Светлана Юрьевна либо сама звонит, либо есть какие-то вопросы — ей набираю. Наш регион всё время на 100% выполняет свои задачи, во всём помогает, ни разу не было какого-то отказа, — рассказал Алексей.
Еще два добровольца из Ленинградской области получили статус ветеранов боевых действий СВО, Ленобласть, добровольцы
Еще два добровольца из Ленинградской области получили статус ветеранов боевых действий СВО, Ленобласть, добровольцы
Фото: фонд "Защитники Отечества"

Фонд «Защитники Отечества» занимается сбором и отправкой документов бывших сотрудников ЧВК в комиссию Минобороны. Как пояснил руководитель филиала Сергей Галяев, этот процесс занимает определенное время, поскольку оборонное ведомство тщательно проверяет все материалы. Однако количество вручаемых удостоверений постепенно растет.

Задержки связаны именно с тем, что Министерство обороны очень тщательно проверяет документы, которые присылает им фонд «Защитники Отечества». Получив удостоверение, экс-сотрудники ЧВК могут воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которые положены ветерану боевых действий, — объяснил Галяев.

В целом по стране фонд передал в Минобороны уже более 25 тысяч комплектов документов для оформления статуса ветерана боевых действий сотрудниками ЧВК. Комиссия на данный момент приняла решение о выдаче свыше 10 тысяч удостоверений.

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Еще два добровольца из Ленинградской области получили статус ветеранов боевых действий СВО, Ленобласть, добровольцы
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