Еще два добровольца из Ленинградской области получили статус ветеранов боевых действий

Количество добровольцев специальной военной операции из Ленинградской области, удостоенных почетного статуса, достигло 40 человек.

В Ленинградской области еще два добровольца СВО получили статус ветеранов боевых действий. Торжественное вручение удостоверений жителям Лодейнопольского и Бокситогорского районов состоялось в филиале фонда «Защитники Отечества».

Одним из новоиспеченных ветеранов стал Алексей, вернувшийся со спецоперации год назад. Уже через две недели после возвращения с фронта ленинградец приступил к работе. Теперь вместе со своей семьей ветеран сможет получить дополнительную государственную поддержку в связи с присвоенным статусом.

Ждал с ноября. Через Светлану Юрьевну (координатора) подавали документы. Прошлым летом дали её контакты, теперь постоянно поддерживаем связь, Светлана Юрьевна либо сама звонит, либо есть какие-то вопросы — ей набираю. Наш регион всё время на 100% выполняет свои задачи, во всём помогает, ни разу не было какого-то отказа, — рассказал Алексей.

Фото: фонд "Защитники Отечества"

Фонд «Защитники Отечества» занимается сбором и отправкой документов бывших сотрудников ЧВК в комиссию Минобороны. Как пояснил руководитель филиала Сергей Галяев, этот процесс занимает определенное время, поскольку оборонное ведомство тщательно проверяет все материалы. Однако количество вручаемых удостоверений постепенно растет.

Задержки связаны именно с тем, что Министерство обороны очень тщательно проверяет документы, которые присылает им фонд «Защитники Отечества». Получив удостоверение, экс-сотрудники ЧВК могут воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которые положены ветерану боевых действий, — объяснил Галяев.

В целом по стране фонд передал в Минобороны уже более 25 тысяч комплектов документов для оформления статуса ветерана боевых действий сотрудниками ЧВК. Комиссия на данный момент приняла решение о выдаче свыше 10 тысяч удостоверений.