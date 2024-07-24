Ленинградцы за 2024 год подали более 7 млн заявлений онлайн на портале Госуслуги

Заявлений от жителей Ленобласти в 2024 году поступило в 2 раза больше, чем за весь 2023 год, когда было подано заявок на 3,7 млн услуг.

Среди самых популярных услуг: запись на прием к врачу – 4,2 млн раз, сведения из ЕГРН – 737,6 тысяч заявок, кадастровый учет и регистрация прав – 213 тысяч раз.

75% (1,5 млн) жителей области имеют подтвержденные учетные записи на портале Госуслуг. Только за последний месяц в ЕСИА зарегистрировались 67,7 тыс. человек.

Удобные цифровые сервисы для жителей внедряются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В этом году комитет цифрового развития Ленинградкой области запустил 24 новые цифровые услуги на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Подобрать услуги в зависимости от жизненной ситуации поможет специальный сервис.