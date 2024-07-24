Автомобили, дроны и медикаменты были отправлены из Ленобласти бойцам СВО

Александр Дрозденко передал группировке «Север» внедорожники, которые будут эвакуировать раненых бойцов, дроны, приборы ночного видения, системы РЭБ и детекторы БПЛА.

«Семь машин из гаража правительства после техобслуживания, доработки и оснащения РЭБ-защитой будут эвакуировать раненых бойцов из самых горячих точек СВО. Также передали дроны различных модификаций, в том числе для артиллеристов. Ребята подтвердили эффективность нашего оборудования по борьбе с БПЛА — привезли трофей: посаженный при помощи наших технологий беспилотник-разведчик. Пожелал приближать нашу победу, в которой мы все абсолютно уверены!» — прокомментировал Александр Дрозденко.

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Фото: lenobl.ru

Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи.

Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд «Ленинградский рубеж». Фонд создан 15 августа 2022 года по распоряжению губернатора области Александра Дрозденко. Помочь Фонду вы можете одним из удобных вам способов. Подробности по ссылке. Если же вам нужна помощь Фонда, то заполнить заявление на ее получение можно по ссылке. Помощь могут получить военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, направленные в зону СВО из Ленобласти.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.