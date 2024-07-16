В четвёртой серии проекта речь пойдёт о деятельности Ресурсного добровольческого центра Ленобласти. Его руководитель Сергей Иващенко в интервью ivbg.ru рассказал, чем занималась его команда в последние годы и что представляет собой добровольчество сейчас.

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О себе

Меня зовут Сергей Иващенко. Мне 34 года. На данный момент я являюсь руководителем Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Последние годы моей жизни непосредственно связаны с добровольчеством, с помощью людям. Мы занимались помощью в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, отрабатывали весь ковид. Сейчас работаем непосредственно с молодёжью.

Какие основные направления центра?

Основная деятельность центра – всесторонняя поддержка добровольчества. Мы передаём ресурсы для общественных организаций, для людей, которые хотят стать добровольцами. Фактически Центр является единственной точкой входа в добровольчество.

Направления самые разные: инклюзия, работа с уличной культурой, молодые семьи и так далее. Есть проектная деятельность. Есть добровольческие акции, работа с некоммерческими организациями. Спектр на самом деле очень большой. У нас не маленькое учреждение.

«Сплачиваться перед лицом угрозы»

Неотъемлемая часть русского народа – так называемая соборность. В периоды потрясений и каких-то опасностей у нас есть свойство сплачиваться перед лицом этой угрозы. Все эти угрозы мы переживали. И, конечно, мы, по крайне мере, наблюдаем огромный подъём патриотических настроений среди людей. Гораздо больше людей стало заниматься добровольчеством на постоянной основе. И речь не только о гуманитарных грузах или помощи новым территориям, донорстве крови. По всем направлениям у нас значительный рост.

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Чем помогают подобные организации?

Государственная машина работает на обеспечение собственной армии, но волонтёры закрывают те горячие точки, пока эта машина не успевает проворачиваться. Потребности у бойцов самые разнообразные, к тому же они меняются. И та гуманитарная помощь, которую мы возили два года назад, и та, которую возим сейчас – это совершенно разные вещи. Изначально это было личное снаряжение, форма, изнашиваемая в тех условиях, потому что не успевали поставки возобновлять. Потом переправлялись дроны. Сейчас необходимы другие вещи.

Какую помощь оказывает команда «Мы вместе»?

Мы сосредотачиваемся на помощи двум конкретным подразделениям. Это что касается моей личной истории. И фактически за два года мы полностью закрыли им автопарк: машины для эвакуации раненых, машины для снабжения. В основном это автомобили, строительные материалы, а также ноутбуки, телефоны, понятно.

«У всех процессы построены по-разному»

Способы у всех разные. Есть организации, которые занимаются помощью централизовано, например, «Ленинградский рубеж». Есть организации локальные, региональные, которые основываются на помощи конкретным подразделениям или территориям, к примеру, «Ленинградский доброволец». Есть организации, которые работают по всей России, это прекрасные «Золотые руки Ангела», которые носилки плетут, эвакуационные тропы. У всех процессы построены по-разному.

Я могу сказать только со своей точки зрения как физлица или со стороны своего учреждения, куда гуманитарную помощь несут, как в региональный штаб «Мы вместе». То есть, конечно, если это на базе учреждения, то люди приходят, узнают о нас, в том числе благодаря таким роликам, как этот, проносят гуманитарную помощь, мы её аккумулируем и по ближайшей заявке закрываем. Кстати, хочу похвастаться. Сегодня (середина июня – прим.ред.) открылась новая возможность. Региональный штаб «Мы вместе» получил право бесплатно транспортировать грузы любых организаций и физических лиц по платным дорогам.

«Бизнес не остаётся безучастным»

Что касается меня как физического лица, всё зависит от той конкретной потребности, которая к нам поступила от воинского подразделения или конкретного человека. Прежде всего, это содержание поступившей заявки, это сумма. А дальше мы уже думаем, где искать на это средства. Если сумма – небольшая, то мы закрываем её, как правило, сборами. Осуществляем это с помощью наших телеграм-каналов или партнёрских сетей. Так не сложно собрать 300-400 тысяч. Если речь идёт о более глобальной помощи – автомобилях, дронах, компьютерной технике, то здесь мы прибегаем к поддержке партнёров, и прежде всего социально-ответственного бизнеса.

Мы наработали определённый пул этих партнёров за время деятельности. Сначала искали сами, через «Народный фронт» как-то выходили на прямые контакты с бизнесом. Потом люди видели ролики, как мы эту помощь доставляли, и сами начали предлагать свою поддержку. Буквально сегодня у меня два часа назад закончилась встреча, в рамках которой мы закрываем потребности подразделения. Бизнес не остаётся безучастным.

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О развитии добровольческого направления в России

Я всегда во время разговоров с людьми, которые занимаются добровольчеством как на профессиональной основе, так и с самими добровольцами, предлагаю поразмыслить над вопросом: «Что первично: инфраструктура для людей или люди для инфраструктуры?». То есть, что мы должны развивать раньше – сообщество или инфраструктуру. Наверное, самая большая разница в том, что возможности для добровольческой деятельности – огромные. 10 лет назад фактически не было ничего. Была только инициативная группа людей, которые что-то делали. А сейчас существуют масштабные группы поддержки, как со стороны общества, так и со стороны государства. Добровольчеством стало заниматься сильно проще. Последние опросы показывают, что свыше 80% опрошенных хотели бы заниматься добровольчеством. Наша задача их в эту деятельность включить.

«Мы работаем на благо людей. Это нас держит»

Мы всегда, а это нормальная человеческая реакция, боимся вызовов. Недавно вернулся с Добро.Конференции, которая проходила в Москве. Там нам описали перспективы развития «ДОБРО.РФ». Стоят глобальные задачи до 2030 года. Я сперва испугался и задумался, как мы будем делать эти центры взаимопомощи с партнёрскими организациями. У нас нет на это ресурсов. У партнёрских организаций мало людей. Это очень красиво смотрится в презентации, но по факту осуществлять задуманное будет очень тяжело. А потом я откатился назад и вспомнил, как было страшно в начале ковида, как было страшно в начале СВО. Это свойство человека – преодолевать сложности. Я не могу сказать, что моя жизнь поменялась. Конечно, добавился страх, появилось больше ответственности, но мы работаем на благо людей. Это нас держит.

О страхах

Думаю, только глупый человек не боится. Бояться – это естественно. Личность развивается тогда, когда этот страх преодолевается. Не бывает бесстрашных людей. Есть люди, которые страх могут побороть. Если внутри себя ты чувствуешь эту потребность — помогать, ощущаешь силы этим заниматься, значит, всё остальное приложится. Лишние люди, которые осуждают, уйдут. Останутся вокруг только те, которые нужны. Поэтому бояться не стоит. И самое главное – нельзя бояться спрашивать и разговорить с людьми. Мы живём в обществе. Оно всегда поможет.

При идеологию

Идеология – это довольно спорный вопрос. У нас в государстве были идеологии, и не только в нашем. Идеология – это та вещь, которую нельзя навязать сверху. Так или иначе, она должна быть выработана народом совместно. И в принципе, базовые понятия не меняются: взаимопомощь, взаимоуважение, справедливость, милосердие, коллективный труд. То есть мы идём к тем самым базовым понятиям, к тому, что у нас сейчас называется национальными ценностями. Наверное, это и есть идеология. Она всегда была внутри нас, внутри народа России, всегда была и есть. Просто в моменты испытаний проявляется ярче. Если хотите, можете и называть это идеологией. А это принципы жизни, по которым живёт наша цивилизация.

«Патриотизм – это поступки»

Когда пригласили на это интервью, меня резануло это слово «Герои». В любой книге есть главный герой, как персонаж, на которого ты смотришь, или персонаж, от чьего лица ведётся повествование.

Герои – это те люди, которые сейчас за нас сражаются. Герои – медики, которые их вытаскивают. Для меня героем является моя матушка, которая каждый вечер после работы идёт плести носилки, потому что она должна. Там она нашла людей близких по духу. Героев – много, а человек, он – герой в поступке. Сейчас очень много людей, которые голословно говорят о патриотизме и любви к Родине. Патриотизм – это прежде всего поступки. И человек, который их совершает, для меня – герой.