Школьника задержали за поджог сотовой вышки в Кудрово — видео

Полиция Петербурга задержала подростка, подозреваемого в поджоге оборудования сотовой связи во Всеволожском районе Ленобласти.

В ходе допроса 14-летний школьник рассказал детали поджога и за какую сумму он согласился. «Подработку» ему предложили в соцсетях, на выбор дали несколько координат сотовых вышек — подросток сам выбирал для поджога объект. На дело он позвал своего знакомого, но до конца завершить свой злой умысел школьники не смогли. Оплату они так и не получили.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Инцидент произошел 17 июля в Кудрово. Сумма ущерба составила 300 000 рублей.

В отношении 14-летнего ученика одной из школ Невского района возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Дома у подозреваемого нашли одежду, в которой предположительно был совершен поджог. Изъят и мобильный телефон.