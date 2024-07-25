Женщина заблудилась в лесу Тосненского района

Спасатели Ленинградской области вывели из лесного массива в Тосненском районе заблудившуюся женщину. Поисковая операция возле деревни Липки развернулась 24 июля.
Женщина отправилась на автомобиле за грибами. Оставила машину в чаще и продолжила прогулку по лесу. Вскоре поняла, что заблудилась.
По телефону женщина сообщила родственникам о случившемся. Однако смартфон вскоре сел. Информацию о заблудившейся женщине получили сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Отряд Тосно организовали поисковую операцию. Вскоре спасатели обнаружили заблудившуюся женщину и вывели из леса.
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