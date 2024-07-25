В России могут ввести лимиты продажи SIM-карт

Минцифры предлагает ввести лимит продажи SIM-карт до 20 штук на одного абонента.

В России обсуждают введение лимита SIM-карт, которыми может пользоваться один человек. Согласно инициативе Минцифры, ограничение предлагается установить на 20 модулях связи на одного абонента, передает «Коммерсантъ».

На данный момент такие лимиты действуют только в отношении иностранцев, граждане России тем временем имеют неограниченный доступ к покупке SIM-карт.

Российские операторы уже начали продумывать механизм внедрения лимитов продажи «симок», стало известно редакции.