Пенсионера, пытавшегося сжечь военкомат в Петербурге, проверят психиатры

Суд назначил пожилому петербуржцу психиатрическую экспертизу.
Приморский районный суд Петербурга отправил 76-летнего пенсионера, бросившего зажигательную смесь в здание военкомата, на психиатрическую экспертизу. Пожилой мужчина проведет под наблюдением медиков 30 суток.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, поместив Гоголева в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной психиатрической судебной экспертизы сроком на 30 суток, — передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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20.07.2024 174