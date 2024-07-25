В Ленобласти учредили звание почетного пожарного

Автор: Гузель Галимова
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поддержал инициативу введения нового звания — «Почетный пожарный Ленинградской области».

Присваивать его будут за высокий профессионализм и заслуги в обеспечении пожарной безопасности.

«Звание должно быть почетное и престижное, которое не так просто получить. Это символ героизма и самоотверженности. Среди кандидатов на получение звания должны быть не только сотрудники региональной противопожарной службы, но и федеральных служб, добровольных пожарных дружин, служб пожаротушения при крупных организациях», — сказал глава региона.

Почетное звание и нагрудный знак будут вручать ежегодно двум отличившимся работникам противопожарной службы.

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17.07.2024 236
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