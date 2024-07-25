В США заметили несоответствие времени на часах Байдена и его выступления в прямом эфире

Пользователи продолжают строить теории заговора вокруг президента США.

Американцы в соцсетях снова обеспокоены загадочными событиями вокруг президента США. На этот раз внимательные пользователи заметили, что время выступления Джо Байдена в прямом эфире не соответствовало стрелкам циферблата на часах главы государства.

На это обратил внимание и советник Илона Маска Мэтт Уоллес.

Часы из прямого эфира Джо Байдена показывали неправильное время. То, что здесь происходит, на самом деле гораздо более мрачно и тревожно, чем большинство может себе представить, — пишет он.

Ранее американцы в соцсетях всерьез задавались вопросом, жив ли их президент. Дело в том, что после отказа от участия в выборах, глава государства бесследно пропал.