В больнице Турции удерживают туристку из России и требуют за лечение 20 тысяч долларов

Женщина отправилась на отдых со внуками в Турцию, однако там у россиянки произошел инфаркт.

Семья из Тюмени не может вернуть на родину свою родственницу, находящуюся в одной из больниц Турции. Как выяснил Телеграм-канал Shot, россиянка вместе со внуками полетела на отдых, однако спустя некоторое время у нее произошел сердечный приступ. Местные врачи за лечение и операцию выставили счет на 20 тысяч долларов, которых у близких пациентки нет.

Как рассказали родственники женщины, в Анталье женщину госпитализировали и оказали необходимую помощь. Медики заверили, что расходы на лечение покроет страховка, однако позже россиянке стало хуже и ей пришлось провести операцию. Счет вырос до 20 тысяч долларов (1,7 млн рублей), который страховая уже отказалась оплачивать, сославшись на нестраховой случай. В компании пообещали только компенсировать 5% суммы и оказать помощь с транспортировкой.

При этом полноценно лечить туристку местные врачи не могут и только поддерживают ее состояние. Каждый проведенный день в больнице оценивается в одну тысячу долларов, и пока счет не будет закрыт, гражданку РФ не выпустят. Родственники пациентки погасили только часть задолженности.