Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой на трассе «Кола»

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло на 257 километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти.

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Фото: Леноблпожспас

Как рассказали Леноблпожспасе, лоб в лоб столкнулись грузовик Mercedes и автомобиль Nissan. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работают экстренные службы.

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