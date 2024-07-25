Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой на трассе «Кола»

Смертельное ДТП произошло на 257 километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти.

Как рассказали Леноблпожспасе, лоб в лоб столкнулись грузовик Mercedes и автомобиль Nissan. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работают экстренные службы.