В Петербурге иностранец попытался дать взятку иннспектору ДПС

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина Республики Узбекистан, его обвиняют в даче взятки сотруднику дорожно-патрульной службы.

Следствием установлено, что 24 июля мужчина, находясь в патрульном автомобиле, передал старшему инспектору ДПС взятку в сумме 50 000 рублей, чтобы его не привлекали к административной ответственности. О совершенном преступлении сообщил сам сотрудник ДПС.

Обвиняемого арестовали. Следствие продолжается, сообщили в ГСУ СКР по СПб.