Сенатор уверен, что страны Запада не оставят попытки «укранизации» Грузии. Приблизит этот сценарий — победа оппозиции на грядущих выборах в стране.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что Запад буквально зациклен на «стратегическом поражении» России и ничем не гнушается в попытках реализовать свои планы, особенно — использовать настроения или группы, которые позволяют парализовать правительства стран.
Украина — яркий тому пример. Теперь на очереди Грузия, которую западные государства также пытаются настроить против РФ через оппозицию, действующую в стране.
В последнее время такая политика даже не особо вуалируется, хотя некоторые фигуры и исполнители и пытаются до времени маскировать свою истинную повестку <…> И Запад, что очевидно, продолжит следовать проработанной стратегии, поддерживать тех, кто выступает его колонной, манипулируя национальными интересами, «демократизацией», инспирировать те самые тактики «украинизации», влиять на выборы, — цитирует Перминова ЛенТВ24.