Сенатор уверен, что страны Запада не оставят попытки «укранизации» Грузии. Приблизит этот сценарий — победа оппозиции на грядущих выборах в стране.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что Запад буквально зациклен на «стратегическом поражении» России и ничем не гнушается в попытках реализовать свои планы, особенно — использовать настроения или группы, которые позволяют парализовать правительства стран.

Украина — яркий тому пример. Теперь на очереди Грузия, которую западные государства также пытаются настроить против РФ через оппозицию, действующую в стране.