Двухлетний ребенок с термическими ожогами попал в больницу с пляжа в Ломоносовском районе

Полиция проводит проверку после госпитализации двухлетнего ребенка с карьера возле деревни Таменгонт в Ломоносовском районе.
По предварительным данным, во время прогулки ребенок наступил на горячие угли. Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог стоп второй степени, повреждено 1,5 % тела.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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