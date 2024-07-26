Двухлетний ребенок с термическими ожогами попал в больницу с пляжа в Ломоносовском районе

Полиция проводит проверку после госпитализации двухлетнего ребенка с карьера возле деревни Таменгонт в Ломоносовском районе.

По предварительным данным, во время прогулки ребенок наступил на горячие угли. Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог стоп второй степени, повреждено 1,5 % тела.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.