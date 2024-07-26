Участники патриотического велопробега прибыли в Тосно из Сталинграда

Участники велопробега 80 лет спустя максимально точно повторяют исторический маршрут: «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет»

Вчера, 25 июня, участники велопробега остановились в Тосно, здесь коллег из Волгоградской области встретили депутаты ЗакСобрания области Дмитрий Рытов, Павел Коржавых, Михаил Макаров и Виктор Захаров.

Велопробег проводится в рамках патриотических мероприятий, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. И проходит он по маршруту Волгоград (Сталинград) – Москва – Санкт-Петербург (Ленинград) в память об историческом велопробеге, состоявшемся в июле 1944 года.

Тогда группа молодых людей, защитников и строителей Сталинграда, поставила себе цель – проделать этот длинный и нелегкий путь, чтобы выразить свою солидарность с жителями освобожденного от блокады Ленинграда. Сегодня одна из задач участников – сохранение и передача подрастающему поколению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне.

Участники велопробега – шесть депутатов Волгоградской областной Думы и Городищенской районной Думы Волгоградской области – 80 лет спустя максимально точно повторяют исторический маршрут, который 9 июня стартовал в Волгограде и прошел по Воронежской области, Тамбову, Рязанской и Московской областям, Москве, Тверской, Новгородской, Ленинградской областям. Конечная точка пути – Санкт-Петербург, куда велосипедисты прибудут 26 июля.

В годы Великой Отечественной войны на протяжении почти двух с половиной лет Тосненский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Здесь был установлен особый оккупационный режим, проведена перепись населения. В Тосно находились два лагеря для мирных жителей, согнанных из других мест Ленинградской области, и лагерь военнопленных. Тосненская земля стала местом проведения таких масштабных военных операций, как Любанская, 3-я Синявинская, «Искра». Их проводили войска Ленинградского и Волховского фронтов, пытаясь прорвать блокаду Ленинграда.

И сегодня, вспоминая подвиг жителей Тосненского района и солдат Красной Армии, участники патриотической акции возложили цветы к вечному огню у памятника Воину-освободителю. Здесь путешественников поприветствовали депутаты областного парламента, заместитель главы администрации Тосненского района Александр Романцов и заместитель главы Тосненского городского поселения Евгений Рябов.

Ленинградская область в конце мая проводила автопробег через Волгоградскую область, – напомнил о недавних событиях Дмитрий Рытов. – Нашей целью было посещение 1 июня Енакиева, чтобы там открыть памятник детям, погибшим во время войны на Донбассе. А по пути в Волгограде мы посетили Мамаев курган, а также ряд детских домов. Визит наших коллег в Ленинградскую область очень важен: он на деле демонстрирует, что межпарламентское сотрудничество активно развивается по самым разным направлениям. Символична цель этого велопробега: он напоминает о важности преемственности поколений, мы должны помнить о той Победе и понимать, что победим и сейчас.

Заместитель председателя Волгоградской областной Думы Алексей Логинов поблагодарил организаторов патриотической акции за теплый прием и добавил:

За плечами уже более полутора тысяч километров, мы проехали 9 регионов, провели десятки патриотических акций, направленных на сохранение исторической правды, на поддержку участников специальной военной операции. Наши регионы объединяет героическое прошлое, все мы помним о страшных страницах истории: блокаде Ленинграда и боях за Сталинград. Мой дед погиб под Ленинградом, он похоронен на Пискаревском кладбище. Пожалуй, почти на каждого жителя нашей страны Великая Отечественная война наложила горестный отпечаток. Вечная память погибшим и низкий поклон ветеранам!

Завершилось пребывание делегации из Волгоградской области встречей с представителями ветеранского сообщества Тосненского района.