Пересадка внутри вагона: РЖД запускает новый сервис для пассажиров

РЖД разработали новый онлайн-сервис для пассажиров, который решит проблему отсутствия мест на выбранном поезде.
Туристы смогут на сайте приобрести билет с пересадкой внутри поезда — сначала проехать половину пути в одном вагоне, а потом пересесть в другой, где освободилось место. При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания. Пересадки будут возможны только на тех станциях, где поезд стоит 5 минут или более.
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