Мешок с патронами нашли возле мусорных баков в Киришах

Около мусорных баков возле одного из домов по улице Романтиков в Киришах был найден полиэтиленовый мешок с 250 патронами.
Как выяснилось, мешок с боеприпасами оставил 63-летний местный житель. В его квартире также нашли шесть металлических банок и одну бутылку с порохом массой 2,3 килограмма.
Экспертиза показала, что 250 патронов предназначены для использования в нарезном огнестрельном оружии — магазинных винтовках системы «Маузер» образца 1898 года. Из 31 патрона для стрельбы оказались пригодны только четыре.
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