Истязателя из Беларуси в межгосударственном розыске задержали во Всеволожском районе

На Шоссейной улице в Янино Всеволожского района 25 июля задержали 53-летнего гражданина Беларуси, находившегося в межгосударственном розыске за истязание супруги.

По версии следствия, с 20 марта 2021 года по 20 февраля 2022 года мужчина систематически бил 42-летнюю жену в ходе бытовых конфликтов в Бресте. Было заведено уголовное дело об истязаниях.

Злоумышленник сумел скрыться от следствия. В июле 2023 года его объявили в межгосударственный розыск. Ленинградские оперативники уже уведомили коллег из Беларуси о поимке мужчины.