Истязателя из Беларуси в межгосударственном розыске задержали во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

На Шоссейной улице в Янино Всеволожского района 25 июля задержали 53-летнего гражданина Беларуси, находившегося в межгосударственном розыске за истязание супруги.

По версии следствия, с 20 марта 2021 года по 20 февраля 2022 года мужчина систематически бил 42-летнюю жену в ходе бытовых конфликтов в Бресте. Было заведено уголовное дело об истязаниях.

Злоумышленник сумел скрыться от следствия. В июле 2023 года его объявили в межгосударственный розыск. Ленинградские оперативники уже уведомили коллег из Беларуси о поимке мужчины.

Вам будет интересно
Истязателя из Беларуси в межгосударственном розыске задержали во Всеволожском районе Янино, Ленинградская область, Всеволожский район, Брест, беларусь
Истекающий кровью отец вез мертвого двухлетнего сына на санках в Киришах
По информации ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены...
14.01.2023 6044
Автор