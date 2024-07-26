Истязателя из Беларуси в межгосударственном розыске задержали во Всеволожском районе

На Шоссейной улице в Янино Всеволожского района 25 июля задержали 53-летнего гражданина Беларуси, находившегося в межгосударственном розыске за истязание супруги.
По версии следствия, с 20 марта 2021 года по 20 февраля 2022 года мужчина систематически бил 42-летнюю жену в ходе бытовых конфликтов в Бресте. Было заведено уголовное дело об истязаниях.
Злоумышленник сумел скрыться от следствия. В июле 2023 года его объявили в межгосударственный розыск. Ленинградские оперативники уже уведомили коллег из Беларуси о поимке мужчины.
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