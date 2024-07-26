Арестован бывший замминистра обороны России

Бывшего замминистра обороны, 69-летнего Дмитрия Булгакова арестовали по коррупционному делу. С фигурантом проводятся следственные действия.

«В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает пресс-служба Следственного комитета

Дмитрий Булгаков родился 20 октября 1954 года, окончил Вольское высшее военное училище тыла, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В сентябре 2022 года был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.