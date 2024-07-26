Стали известны признаки прослушки на мобильном телефоне

Признаки установленной прослушки на телефоне перечислил в беседе с РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«В первую очередь, я рекомендую обращать внимание на необычное поведение устройства. Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО. Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам», – сказал Антон Немкин

Депутат также посоветовал проверить использование мобильных данных. Шпионские программы передают собранную информацию через интернет, что приводит к повышенному потреблению трафика.

«В настройках смартфона можно посмотреть статистику использования данных за последние месяцы. Если вы заметили резкое увеличение трафика, это может быть признаком активности шпионского ПО. Также стоит обратить внимание на то, какие приложения потребляют больше данных, чем обычно», – резюмировал Антон Немкин

Таким образом, признаками установленной прослушки на телефоне будут быстрое перегревание гаджета, шумы и эхо во время звонков, повышенное потребление мобильного трафика.