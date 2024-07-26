В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС и терактах

Правительство подписало постановление, согласно которому увеличивается размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим при ЧС и терактах. Решение принято по поручению президента.

Так, единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 до 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости вместо 50 тысяч будут выплачивать 75, а при полной утрате – 150 тысяч, сейчас 100.

Вырастут и выплаты получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта. При причинении легкого вреда здоровью сумма увеличится с 200 до 300 тысяч рублей, при средней и тяжелой степени вреда — с 400 до 600 тысяч рублей. Размер финансовой помощи родственникам погибших граждан составит 1,5 миллиона вместо 1 миллиона рублей на каждого погибшего.