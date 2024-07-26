Новый филиал Центра занятости населения построят на улице Кирова в Сланцах

Филиал Центра занятости будет находиться в одном здании с центром соцзащиты населения.

«Конкурсные процедуры уже объявлены. Планируем завершить все работы к осени следующего года. Благодаря новому центру занятости каждый год более 800 жителей района смогут находить себе работу в комфортных условиях. В том числе 300 детей в свободное от учёбы время. Эффективность трудоустройства вырастет до 70%», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский во время своего визита на стройплощадку.

Рядом с площадкой идет благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». По поручению Евгения Барановского строители соединят территории.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.